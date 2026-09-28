रामपुर बुशहर: नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई सराग मेला मैदान कमेटी, जुटाए 11 हजार रुपये

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मुश्किल की घड़ी में मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। कई बार लोगों के छोटे-छोटे सहयोग से भी किसी जरूरतमंद के लिए बड़ी राहत जुटाई जा सकती है। रामपुर बुशहर की सराग मेला मैदान कमेटी गोपालपुर ने इसी सोच के साथ नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 11 हजार रुपये जुटाकर मिसाल पेश की है। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आपसी सहयोग से यह राशि एकत्रित की। सोमवार को कमेटी का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष रिपू धवन कंवर की अध्यक्षता में एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 11 हजार रुपये का चेक सौंपा। कमेटी सदस्य ओम प्रकाश नेगी ने बताया कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से बाढ़ प्रभावितों के लिए यह राशि एकत्रित की गई है। किसी ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया और देखते ही देखते छोटे-छोटे योगदान से 11 हजार रुपये की राशि जुट गई। यही इस पहल की सबसे खास बात रही कि मदद केवल कमेटी के सदस्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई। कमेटी अध्यक्ष रिपू धवन कंवर ने कहा कि एसडीएम रामपुर के माध्यम से सहायता राशि नेपाल भेजी गई है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों की मदद करना सभी की जिम्मेदारी है और सामूहिक सहयोग से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कमेटी के सदस्यों और क्षेत्र के लोगों का इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए आभार जताया। सराग मेला मैदान कमेटी गोपालपुर पिछले छह वर्षों से विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। कमेटी की ओर से समय-समय पर जरूरतमंद लोगों और आपदा प्रभावितों की मदद के लिए भी कदम उठाए जाते रहे हैं। नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई गई यह राशि भी इसी सामाजिक सरोकार की कड़ी है। सीमाओं से दूर आई आपदा के बीच रामपुर बुशहर के लोगों की यह छोटी-सी पहल यह संदेश देती है कि मुश्किल समय में इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती।

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