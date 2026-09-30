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थलौट में इसी साल शुरू होगा हिमाचल की पहली बॉक्स टनल का निर्माण, जमीन कब्जे की प्रक्रिया तेज
कीरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना के तहत मंडी के थलौट में हिमाचल की पहली बॉक्स टनल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह बॉक्स टनल 500 मीटर लंबी होगी। 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त कट एंड कवर के स्थान पर इसका निर्माण किया जाएगा। प्रभावित लोगों के लिए 20.50 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है, जिसमें से 12.50 करोड़ रुपये प्रशासन के पास जमा हो चुके हैं।
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