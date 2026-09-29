मंडी: मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज

शिकायतकर्ता के अनुसार 28 सितंबर को फेसबुक पर इस कार्यक्रम से संबंधित एक पोस्ट में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की तस्वीरें लगाकर उनके बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी और अफवाह फैलाई गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच गलत जानकारी प्रसारित हुई और उनका अपमान हुआ। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है।