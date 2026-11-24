{"_id":"6b0582829152f585d006b60d","slug":"video-prakash-kashyap-says-the-cooperative-sector-has-given-a-new-direction-to-himachals-economic-development-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: प्रकाश कश्यप बोले- सहकारिता ने हिमाचल के आर्थिक विकास को दी नई दिशा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारी संस्थाओं ने न केवल लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का काम किया है, बल्कि प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा दी है। यह बात हिमालयन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के सचिव प्रकाश कश्यप ने मंगलवार को सुंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में कही। सुंदरनगर स्थित पंचायत समिति सभागार में सोसायटी के प्रधान धर्मपाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला को-ऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन संजय गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

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