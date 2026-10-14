{"_id":"6acf3423b2fe63bb07053a54","slug":"video-pankaj-jamwal-demands-cm-sukhu-resignation-over-delhi-protest-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: भाजपा प्रवक्ता पंकज जम्वाल बोले- सुक्खू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में आंदोलन करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को आंदोलन ही करना है, तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाए। जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दिल्ली जाकर इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा लेना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की समस्याओं पर सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के बाद बागवान परेशान हैं और पेंशनर्स भी अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। जम्वाल के अनुसार, इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री दिल्ली में समय बिता रहे हैं। उन्होंने सरकार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें जनता की समस्याओं के समाधान से जोड़कर देखने की बात कही। पंकज जम्वाल ने सरकारी हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का खर्च जनता के करों से होता है, इसलिए उनका उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के दिल्ली जाने के बजाय प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने का आरोप भी लगाया। जम्वाल ने कांग्रेस की ओर से लगाए जाने वाले वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि यदि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो वह अपने ही नेतृत्व की स्थिति को लेकर क्या कहेगी। भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर दिल्ली में आंदोलन करने और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर जवाब देने की मांग की।

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