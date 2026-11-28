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मंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे हाईवे रूप इंडस्ट्रीज साहनेवाल लुधियाना की ओर से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इसके तहत कंपनी 100 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें कोपा, स्विंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेड को छोड़कर अन्य सभी ट्रेडों के आईटीआई उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे।प्राचार्य अजेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कंपनी चयनित युवाओं को आठ घंटे की ड्यूटी के लिए 14,383 रुपये मासिक बेसिक स्टाइपेंड देगी। इसके अतिरिक्त 500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड और 1,500 रुपये डीबीटी लाभ मिलेगा। 1.5 घंटे प्रतिदिन ओवरटाइम करने पर 26 दिनों के हिसाब से 4,641 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। इस तरह अनुमानित मासिक कमाई 21,024 रुपये तक होगी। उत्कृष्ट कार्य पर 2,000 रुपये तक का कैजेन अवार्ड भी मिलेगा।उन्होंने बताया कि अन्य सुविधाओं में 30 रुपये में एक समय का भोजन और दो बार चाय, जीपीए एवं जीएमसी के तहत 1.5 लाख रुपये का कवरेज तथा रविवार को साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं। कार्यस्थल पर ए और बी शिफ्ट में काम करना होगा। रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आसपास पीजी या किराये के कमरे साझा आधार पर लगभग 2,000 रुपये मासिक में उपलब्ध हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में पहुंचें। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए 9528262629 पर संपर्क करें।