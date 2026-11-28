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नेरचौक (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुंदडू में किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस मनाया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी रत्ती डॉ. पीयूष वैद्य के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में 78 विद्यार्थियों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की जानकारी दी गई। खंड स्वास्थ्य शिक्षक सुरेश चंदेल ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। किशोर स्वास्थ्य काउंसलर मीनाक्षी ने पौष्टिक आहार और नई दिशा केंद्र की सेवाओं की जानकारी दी। भाषण प्रतियोगिता में चेतना वर्मा प्रथम, वंदिता और मानवी ठाकुर संयुक्त रूप से द्वितीय तथा मानवी देवी तृतीय रहीं। विजेताओं को स्वास्थ्य विभाग ने पुरस्कृत किया। इस दौरान तंबाकू मुक्त जीवन की शपथ भी दिलाई गई। संवाद