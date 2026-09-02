मंडी: विधायक प्रकाश राणा बोले- युवाओं को नौकरी देने के साधन नहीं तो सच बताए सरकार, जारी हो श्वेत पत्र

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जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने विधानसभा में प्रदेश के युवाओं के रोजगार और राज्य की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह प्रदेश की जनता और युवाओं से सच न छिपाए और राज्य की आर्थिक स्थिति पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। विधायक ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2010-11 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.90 लाख से अधिक थी, जो अब घटकर करीब 1.77 लाख रह गई है। उन्होंने कहा कि बीए, एमए और बीएड जैसी उच्च डिग्रियां हासिल करने वाले युवा बैचवाइज भर्ती की राह देखते-देखते 45 से 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह पक्ष-विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य का सवाल है। सीमित संसाधनों के चलते यदि सरकार नौकरियां देने में असमर्थ है, तो युवाओं को धोखे में रखने के बजाय हकीकत बतानी चाहिए। मौजूदा कर्मचारियों को देय लाभ देने तक का संकट बना हुआ है, ऐसे में झूठी उम्मीदें बांधने के बजाय स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

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