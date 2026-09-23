Mandi News: बल्ह में सीएम सुक्खू का स्वागत करेगी किसान यूनियन

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उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गेहूं, धान व मोटे अनाज के समर्थन मूल्य, दूध के निर्धारित खरीद मूल्य और चंबा जौ के आटे व कच्ची हल्दी की तय दरों से किसानों को लाभ मिला है। मंडी में अनाज मंडी और छह नई सब्जी उपमंडियां खोलने की घोषणा भी किसानों की मांगों के अनुरूप है। जरलू सब्जी मंडी का निर्माण जल्द पूरा करने की बात भी कही गई है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के बल्ह आगमन पर सिविल जज और डीएसपी कार्यालय, कन्याओं के लिए कॉलेज और लेदा में आईटीआई शुरू करने की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा सुकेती खड्ड का तटीकरण, टमाटर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई, धान के आधार बीज की उपलब्धता, प्रमाणित खरीद मूल्य में हर वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि और किसानों के एक लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की मांग उठाई जाएगी। राजकीय माध्यमिक पाठशाला सोयरा को हाई स्कूल का दर्जा देने, कृषि विभाग में रिक्त एईओ पद भरने और शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक अनाज के बीज भंडार खोलने की मांग भी प्रमुखता से रखी जाएगी।