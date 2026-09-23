Mandi News: सब्जियों की पैदावार बंपर, दामों ने किया मायूस

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स्थानीय व्यापारियों विधि चंद, रजिंद्र कुमार, मदन, इंद्र सिंह, बंतु राम और रिंकू राम के अनुसार मंडी में मंगलवार को बंदगोभी 14-16 रुपये, फूलगोभी 25-35 रुपये, मूली 12-15 रुपये, ब्रोकली 60-70 रुपये, धनिया 15-20 रुपये, आलू 20-25 रुपये और मटरफली 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी।वहीं, किसानों सीता राम, मंगल सिंह, राम चंद, मंगत राम, बलदेव, प्रेम, श्याम सिंह, जगत राम और कर्म सिंह ने बताया कि इस बार फसल की पैदावार तो बेहतरीन हुई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि सितंबर से नवंबर के दौरान दोनों क्षेत्रों से करीब 10 से 15 करोड़ रुपये की सब्जियां दूसरे राज्यों में जाती हैं, फिर भी कृषि विभाग से समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता। मजबूरी में किसानों को हर साल महंगे दामों पर प्राइवेट दुकानदारों से बीज खरीदना पड़ता है।विकास खंड द्रंग में चौहार घाटी के किसानों को कृषि विभाग की ओर से समय-समय पर नकदी फसलों को लगाने के बारे में जागरूक किया है कि किसान भाई नकदी फसलों को समय से पहले लगाएं।-आरसी चौधरी, उप निदेशक जिला कृषि विभाग मंडी