Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Mandi: Vijay Group of Institution Badsu under drug free and chitta free Himachal campaign

मंडी: नशा मुक्त एवं चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बडसू

Thu, 12 Nov 2026 07:32 PM IST
सुभाष चंद्र
Subhash Chandra सुभाष चंद्र
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:32 PM IST
Mandi: Vijay Group of Institution Badsu under drug free and chitta free Himachal campaign
बगला में एंटी चिट्टा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईपीएस अशोक तिवारी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज मंडी आईपीएस राहुल नाथ तथा पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को उजागर करते हुए समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डीजीपी अशोक तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा का उपयोग शिक्षा, खेलकूद तथा सकारात्मक गतिविधियों में करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास नशे से जुड़ी गतिविधियों के प्रति सजग रहने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की। साथ ही उन्होंने 13 नवंबर को मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित होने वाली एंटी चिट्टा वॉकथॉन में संस्थान के विद्यार्थियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: इंटर कॉलेजों के सामने की सड़क से हटा कूड़ा, एक तरफ किया...उठान बाकी है

Kanpur Garbage cleared from the road in front of intermediate colleges
Kanpur
12 Nov 2026

कानपुर: मंधना-टिकरा मार्ग पर नाले के पुल के दोनों तरफ लगवाए गए लोहे के गार्डर

Kanpur Iron Girders Installed on Both Sides of the Drain Bridge on Mandhana Tikra Road
Kanpur
12 Nov 2026

किसान के घर से 1.20 लाख नकदी और लाखों के जेवरात चोरी

Rs 1.20 lakh in cash and jewellery worth lakhs stolen from farmer house in chandauli
Chandauli
12 Nov 2026

पंजाब से बिहार ले जा रहे थे 18 गोवंश, पुलिस मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार

cattle transported from Punjab to Bihar recovered three smugglers arrested in police encounter
Ghazipur
12 Nov 2026

मेरठ: स्मॉग की मोटी चादर से ढंका आसमान, सांस लेना हुआ मुश्किल

Meerut: Sky blanketed in thick smog; breathing becomes difficult
Meerut
12 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: छठ घाट पर आस्था के साथ खिलवाड़, पूजन स्थल पर पड़ी विसर्जित मूर्तियां

Kanpur Disrespect to faith at Chhath Ghat immersed idols found at the place of worship
Kanpur
12 Nov 2026

पठानकोट में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 3 पोकलेन जब्त

Major crackdown on illegal mining in Pathankot; 3 Poclain machines seized
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026
विज्ञापन

सीएम धामी ने हरिद्वार में किया कामधेनु लोक भवन का उद्घाटन

CM Dhami inaugurated Kamdhenu Lok Bhawan in Haridwar
Haridwar
12 Nov 2026

VIDEO: यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन का एलान, सभी 403 सीटों पर लड़ेगा गठबंधन

VIDEO: यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन का एलान, सभी 403 सीटों पर लड़ेगा गठबंधन
Lucknow
12 Nov 2026

अयोध्या आने से पहले 1990 की कार्रवाई पर माफी मांगें अखिलेश, संत समाज की बैठक में प्रस्ताव पारित

Akhilesh should apologize for 1990 action Before coming to Ayodhya resolution passed in meeting of Sant Samaj
Ayodhya
12 Nov 2026

चंडीगढ़ के चार बैंकों को बम की धमकी, छह शाखाएं बनीं निशाना

Bomb threats against four banks in Chandigarh; six branches targeted
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026

ओवैसी और चंद्रशेखर आए साथ! किसका बिगड़ेगा चुनावी समीकरण?

ओवैसी और चंद्रशेखर आए साथ! किसका बिगड़ेगा चुनावी समीकरण?
Uttar Pradesh
12 Nov 2026

फर्रुखाबाद: जीआरपी चौकी के पीछे संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव

Farrukhabad Body of a young man found under suspicious circumstances behind the GRP outpost
Farrukhabad
12 Nov 2026

श्रीनगर: मानदेय 18 हजार रुपये करने समेत तीन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

Srinagar: Memorandum submitted to the Chief Minister regarding three demands, including an increase in the honorarium to 18000 rupees
Pauri
12 Nov 2026

नई टिहरी: संयुक्त संघर्ष समिति ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की मांग

New Tehri: Joint Struggle Committee begins an indefinite hunger strike, demanding the construction of a medical college
Tehri
12 Nov 2026

बेटी आई घर, किस्मत लाई डेढ़ करोड़

Daughter arrives home, brings a fortune of 1.5 crore
Chandigarh-Punjab
12 Nov 2026

शिमला: आत्मा राम बोले- पेंशनर्स के नाम पर आंदोलन कर रहा नया ज्वाइंट एक्शन फ्रंट भाजपा से जुड़ा

himachal pensioners welfare association attack joint action front
Shimla
12 Nov 2026

VIDEO: स्लोवाकिया के पेट्रोलिना और जैकब ने हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

Petrolina and Jakub from Slovakia get married according to Hindu customs
Haridwar
12 Nov 2026

महिपाल सिंह मकराना की गिरफ्तारी के विरोध में कुल्लू में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ फूंका पुतला

kullu protest against mahipal singh makrana arrest
Kullu
12 Nov 2026

VIDEO: सीएम धामी ने किया जौनपुर महोत्सव का शुभारंभ, कई विकास योजनाओं की दी सौगात

CM Dhami inaugurates Jaunpur Mahotsav, unveils several development projects
Tehri
12 Nov 2026

कश्मीर के युवाओं में टैलेंट की भरमार! कुमार सानू ने की जमकर तारीफ

कश्मीर के युवाओं में टैलेंट की भरमार! कुमार सानू ने की जमकर तारीफ
Jammu and Kashmir
12 Nov 2026

लंबित मांगों को लेकर सोलन में पेंशनरों का धरना शुरू, 19 नवंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव

Solan Pensioners Protest Outside DC Office, Assembly Gherao on November 19
Solan
12 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
12 Nov 2026

मेरठ: रालोद नेता ने दोहराया 'बटोगे तो कटोगे', खूब बजी तालियां, ये बोले पूर्व जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़

Meerut: RLD leader reiterates 'If you divide, you will be cut down' (divided we fall, and perish); draws loud applause—here is what former district president Matloob Gaur said.
Meerut
12 Nov 2026

मेरठ: रालोद नेता ने दोहराया 'बटोगे तो कटोगे', खूब बजी तालियां

Meerut: RLD leader reiterates 'if you divide, you will be cut down'; draws loud applause
Meerut
12 Nov 2026

लंबित देनदारियों को लेकर चंबा में पेंशनरों की रोष रैली, 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव

Himachal Pensioners Protest in Chamba Over Pending Dues and DA Arrears
Chamba
12 Nov 2026

लंबित मांगों को लेकर कुल्लू में पेंशनरों का धरना शुरू, 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव

kullu pensioners protest pending demands dhalpur dharamshala assembly gherao
Kullu
12 Nov 2026

कानपुर: ध्वनि तरंगों से मिल रहा दर्द-तनाव से छुटकारा, विवि की ओपीडी में सफल साबित हो रही तिब्बतन बाउल थैरेपी

Kanpur Relief from pain and stress through sound waves Tibetan bowl therapy successful at university OPD
Kanpur
12 Nov 2026

बागपत: जीजा बताकर महिला से साइबर ठगी, साइबर सेल में शिकायत

Baghpat: Woman falls victim to cyber fraud by someone posing as her brother-in-law; complaint filed with the cyber cell.
Baghpat
12 Nov 2026

हिमाचल: एक सप्ताह बाद वाहनों के लिए बहाल हुआ चंबा-भरमौर हाईवे का बग्गा पुल, चालकों ने ली राहत की सांस

chamba bharmour highway bagga ravi bridge reopened after repair
Chamba
12 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed