Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   mandi stp plant workers indefinite strike salary pending epf

दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर मंडी के एसटीपी प्लांट में काम ठप, मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Mon, 16 Nov 2026 01:57 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:57 PM IST
mandi stp plant workers indefinite strike salary pending epf
दो महीने से वेतन का इंतजार कर रहे एसटीपी प्लांट के मजदूरों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को एसटीपी प्लांट वर्कर यूनियन संबंधित सीटू की रघुनाथ पधर मंडी इकाई ने काम पूरी तरह बंद कर दिया। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन और जल शक्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने साफ किया है कि जब तक कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता और अन्य मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक प्लांट में काम शुरू नहीं किया जाएगा। मजदूरों का कहना है कि वे लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। यूनियन के अनुसार, कर्मचारियों को पिछले दो महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस समस्या को लेकर कंपनी प्रबंधन और जल शक्ति विभाग मंडी को कई बार ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। मजदूरों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी उन्हें वेतन और बोनस नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान आर्थिक जरूरतें अधिक होती हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। वेतन के अलावा यूनियन ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पदाधिकारियों का आरोप है कि पिछले तीन महीनों से मजदूरों के वेतन से ईपीएफ की कटौती नहीं की जा रही है। यूनियन ने मांग की है कि कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन पर्चियां उपलब्ध करवाई जाएं और वेतन भुगतान का पूरा रिकॉर्ड दिया जाए, ताकि उन्हें अपनी सैलरी और ईपीएफ से संबंधित जानकारी मिल सके। मजदूरों ने कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया है। यूनियन के अनुसार, प्लांट में महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि सभी मजदूर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम कर सकें। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कंपनी प्रबंधन और संबंधित विभाग नाकाम रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान सीटू के जिला महासचिव राजेश शर्मा, सुरेश सरवाल, एसटीपी वर्कर यूनियन के प्रधान भुवनेश्वर कुमार, सचिव हरबंस सहित अन्य मजदूर मौजूद रहे। सभी ने लंबित वेतन जारी करने और कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बरेली: छठी मइया के गीतों से गूंजे पूजा घाट, सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ महापर्व

chhath puja udayman surya arghya in bareilly
Bareilly
16 Nov 2026

संगम तट पर उमड़ा आस्था का मेला, महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख-समृद्धि की कामना की

A gathering of faith unfolded on the banks of the Sangam, where women offered *arghya* (libations) to the rising sun and prayed for happiness and prosperity.
Prayagraj
16 Nov 2026

उमरिया: बांधवगढ़ में रोमांचक नजारा, रात के सन्नाटे में सड़क पार करता दिखा बाघ, राहगीरों ने कैमरे में किया कैद

Umaria: Tiger Spotted Crossing Road at Night Near Bandhavgarh, Breathtaking Moment Captured on Camera
Madhya Pradesh
16 Nov 2026

अमेठी में कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, हाईवे से गांवों तक सफर में परेशानी

Fog slows down vehicles in Amethi making travel from highways to villages difficult
Amethi
16 Nov 2026

अमेठी में सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला निर्जला व्रत, नदी घाटों पर भोर से उमड़े श्रद्धालु

devotees broke their Nirjala fast by offering prayers to Sun In Amethi
Amethi
16 Nov 2026
विज्ञापन

लखनऊ: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ छठ पूजा का समापन, गोमती के घाट पर दिखी भारी भीड़

लखनऊ: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ छठ पूजा का समापन, गोमती के घाट पर दिखी भारी भीड़
Lucknow
16 Nov 2026

उज्जैन: भस्म आरती में बाबा महाकाल के शीश दमका सूर्य, राजसी स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, जयकारों से गूंजा मंदिर

Ujjain: Baba Mahakal Adorned in Royal Form During Bhasma Aarti, Devotees Witness Divine Darshan
Madhya Pradesh
16 Nov 2026
विज्ञापन

शास्त्री घाट पर वरुणापुल पर छठ व्रतियों का उमड़ा सैलाब

Chhath puja in varanasi devotees croud at varuna bridge shashtri ghat
Varanasi
16 Nov 2026

पूजित मूर्तियों का भूविसर्जन किया गया, गंगा आरती और आतिशबाजी भी हुई

worshipped idols were ceremonially immersed; a Ganga Aarti was performed, and fireworks were set off.
Kanpur
16 Nov 2026

कानपुर: छठ पूजा घाटों पर भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का किया अनावरण

Kanpur: Idols of Lord Sun Unveiled at Chhath Puja Ghats
Kanpur
15 Nov 2026

छठ के रंग में रंगा शुक्लागंज, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Shuklaganj Immersed in the Spirit of Chhath; A Surge of Devotion at the Riverbanks
Kanpur
15 Nov 2026

कानपुर: छठवीं मंजिल से गिरकर संभव की मौत, शव पर 16-17 चोटों के निशान, चकनाचूर हुई सिर की हडिड्यां

Kanpur: Sambhav dies after falling from the sixth floor; body bears 16–17 injury marks
Kanpur
15 Nov 2026

अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

A surge of faith as devotees gather to offer arghya to the setting sun
Delhi
15 Nov 2026

डीटीयू में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक पर कार्यशाला

Workshop on Electric Vehicle Technology at DTU
Delhi NCR
15 Nov 2026

नोएडा में मां की स्मृति में अध्यक्ष सतपाल यादव ने कराया छठ घाट का निर्माण, श्रद्धालुओं ने की सराहना

President Satpal Yadav had a Chhath Ghat constructed in memory of his mother gesture was appreciated by devotees In Noida
Noida
15 Nov 2026

नोएडा के घरों में अब स्मार्ट तकनीक की दस्तक, मोबाइल से नियंत्रित होंगे बिजली उपकरण

Smart technology arrives in Noida homes electrical appliances will be controllable via mobile phones
Noida
15 Nov 2026

गाजियाबाद में गंगनहर और हिंडन घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

massive surge of devotees gathered at Ganga Canal and Hindon riverbanks in Ghaziabad
Ghaziabad
15 Nov 2026

इलेट्रॉनिक हब के नाम से विख्यात शकरपुर, अब रिपयेरिंग मार्केट में तब्दील

Shakarpur once known as an electronic hub has now transformed into a repair market
Delhi
15 Nov 2026

उत्तराखंड दिवस पर लोक संस्कृति की दिखी झलक

A glimpse of folk culture was seen on Uttarakhand Day
Faridabad
15 Nov 2026

फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना में आने से बुजुर्ग की मौत

Elderly man dies in a train accident at the railway station in Faridabad
Faridabad
15 Nov 2026

जूनियर ताइक्वांडो में जितेश ने जीता स्वर्ण पदक

Jitesh won a gold medal in junior taekwondo
Delhi
15 Nov 2026

छठ घाटों पर उमड़ी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के माहौल में सांध्य अर्घ्य संपन्न

Faith reverence and devotion abound at Chhath ghats as evening arghya is performed
Gurugram
15 Nov 2026

19 नवंबर से आम लोग देख सकेंगे ट्रेड फेयर

general public will be able to visit the Trade Fair starting November 19
Delhi
15 Nov 2026

उदयगिरी प्रथम में अव्यवस्थाएं भरमार, टूटी जालियों से लेकर रात के अंधेरे में गुजर रही रातें

Udaygiri I is plagued by widespread disarray from broken mesh screens to nights spent in complete darkness
Noida
15 Nov 2026

रावण के नजरिए से पढ़ी जा रही किताबें, वयं रक्षाम पर बढ़ी दिलचस्पी

Books being read from Ravana perspective growing interest in Vayam Raksham
Faridabad
15 Nov 2026

कचेडा वारसाबाद में महाराजा नैन सिंह कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन

Maharaja Nain Singh Kabaddi Tournament organized in Kacheda Warsabad
Noida
15 Nov 2026

गर्म कपड़ों की दुकानों में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों रुपये कीमत के कपड़े जले

fire of unknown origin broke out in shops selling warm clothing destroying garments worth lakhs of rupees
Gurugram
15 Nov 2026

फरीदाबाद में एंबुलेंस में डीजल की गड़बड़ी की जांच 12 दिन बाद भी अधूरी

Investigation into diesel-related irregularities in ambulances in Faridabad remains incomplete even after 12 days
Faridabad
15 Nov 2026

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

A massive surge of devotees in Delhi's Shalimar Bagh area
Delhi
15 Nov 2026

यमुनोत्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया, 15 कट्टा कूड़ा एकत्रित किया

cleanliness drive was conducted at Yamunotri Dham, and 15 sacks of waste were collected.
Uttarkashi
15 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed