{"_id":"6aca177747eb01d75d02afa1","slug":"video-mandi-free-health-camp-held-in-refal-panchayat-100-patients-examined-and-medicines-distributed-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: रेफल पंचायत में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 100 मरीजों की जांच कर बांटी दवाइयां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मंडी: रेफल पंचायत में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 100 मरीजों की जांच कर बांटी दवाइयां
मंडी के विकास खंड धन्नोटू की ग्राम पंचायत रेफल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष), रजवाड़ी के सौजन्य से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 100 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर में स्थानीय महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और आयुष विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान डॉ. रुचिका शर्मा, एपीओ आरके वालिया और योगा गाइड दिनु ने मरीजों के रक्तचाप (बीपी), रक्त शर्करा (शुगर), हीमोग्लोबिन (एचबी) सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच कीं। इसके साथ ही मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देकर निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। ग्राम पंचायत रेफल के प्रधान सतीश ठाकुर ने पंचायत में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए आयुष विभाग का आभार व्यक्त किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।