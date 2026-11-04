{"_id":"6aeacc605e050de5e9050cca","slug":"video-jungle-jamboree-wildlife-exhibition-at-dav-school-mandi-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: 'जंगल जंबोरी' में नौनिहालों ने दिखाई प्रतिभा, वन्यजीवों के संसार से कराया रूबरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी में एलकेजी के नौनिहालों के लिए ‘जंगल जंबोरी’ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों ने जानवरों और पक्षियों की दुनिया को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का परिचय दिया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे विद्यार्थियों ने न केवल सभी का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि वन्यजीवों से जुड़ी कई रोचक जानकारियां भी साझा कीं। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न जंगली जानवरों और पक्षियों की वेशभूषा धारण की। बच्चों ने अपने-अपने पात्रों के माध्यम से उनके प्राकृतिक आवास, खान-पान, विशेषताओं और जीवनशैली के बारे में बताया। आकर्षक प्रॉप्स और शानदार प्रस्तुतियों के जरिए नौनिहालों ने अपने पात्रों को जीवंत कर दिया। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुतियां देते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जानवरों और पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी समझाया। साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के.एस. गुलेरिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी रचनात्मक गतिविधियां नन्हे विद्यार्थियों में प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति प्रेम एवं संवेदनशीलता का भाव भी पैदा करती हैं। प्रधानाचार्य ने बच्चों की रचनात्मकता, मेहनत और शानदार प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

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