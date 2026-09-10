{"_id":"6aa29d93703b1b30610d7762","slug":"video-haradgalu-nalwar-fair-concludes-with-a-grand-royal-procession-mla-puran-chand-thakur-attends-as-the-chief-guest-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पधर: भव्य शाही जलेब के साथ हरड़गलू नलवाड़ मेले का समापन, विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने बताैर मुख्य अतिथि की शिरकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत कुन्नू के हरड़गलू में आयोजित पांच दिवसीय नलवाड़ मेले का वीरवार को समापन हो गया। समापन समारोह में द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जल शक्ति विभाग कार्यालय से भव्य शाही जलेब निकाली गई, जिसके मेला मैदान पहुंचने पर स्थानीय देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। मेला कमेटी अध्यक्ष शिल्पा कुमारी और उपाध्यक्ष पवन कुमार ने विधायक का शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने वर्ष 1990 से जारी इस मेले के सफल आयोजन की बधाई दी और कहा कि आधुनिकता के कारण यह पशु मेले से व्यापारिक मेले का स्वरूप ले चुका है, फिर भी हमें अपनी पुरानी परंपराएं नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भाजपा सरकार बनने पर इसे जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाएगा तथा कमेटी की सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर विकास कार्य ठप करने का भी आरोप लगाया। शुक्रवार को मेले में कुश्ती दंगल आयोजित होगा।

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