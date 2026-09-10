{"_id":"6aa294345f94f8e99603e948","slug":"video-shakh-mahotsav-and-international-film-festival-will-be-held-at-paddal-from-october-1-to-10-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: पड्डल में 1 से 10 अक्तूबर तक होगा शाख महोत्सव और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी शहर के पड्डल मैदान में 1 से 10 अक्तूबर तक शाख यानी सोसाइटी फॉर हिमाचल आर्ट एंड कल्चर, नॉलेज एंड हेरिटेज की ओर से शाख महोत्सव एवं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से छिपी प्रतिभाओं और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। आयोजन को लेकर शाख महोत्सव के निदेशक रामपाल मल्लिक ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। रामपाल मल्लिक ने बताया कि दस दिवसीय महोत्सव के दौरान तीन दिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को दर्शाने वाली संदेशपरक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। इसके अलावा महोत्सव में चार सांस्कृतिक संध्याएं भी होंगी। इनमें हिमाचली लोक संस्कृति के साथ लाइट क्लासिकल, हिंदी और फिल्मी गीत, नृत्य, नाट्य, बॉडी बिल्डिंग और स्टैंडअप कॉमेडी की प्रस्तुतियां होंगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के दंपती के लिए रैंप वॉक प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इच्छुक प्रतिभागी संस्था की ओर से जारी आवेदन फॉर्म भरकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं।

... और पढ़ें