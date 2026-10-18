मंडी: धर्मपुर में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता का रोमांच, वॉलीबॉल के फाइनल में पहुंचीं शिमला और सोलन

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुराश के मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। वॉलीबॉल के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में शिमला और सोलन की टीमों ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। खो-खो प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में हमीरपुर ने कुल्लू को हराया। दूसरे मुकाबले में मंडी की टीम ने चंबा को पराजित किया। तीसरे मुकाबले में सोलन ने शिमला को मात दी, जबकि चौथे मुकाबले में सिरमौर ने बिलासपुर को हराकर जीत हासिल की। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी फुर्ती, आपसी तालमेल और रणनीति से शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कबड्डी प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में मंडी ने शिमला को हराया। दूसरे मुकाबले में बिलासपुर छात्रावास की टीम ने सोलन छात्रावास को पराजित किया। तीसरे मुकाबले में सोलन ने सिरमौर को मात दी। इसके बाद मंडी और सोलन के बीच खेले गए चौथे मुकाबले में सोलन की टीम विजेता रही। कबड्डी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार रेड, मजबूत रक्षात्मक खेल और बेहतर तालमेल से दर्शकों का ध्यान खींचा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में मंडी और शिमला की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें शिमला ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में सोलन ने सिरमौर को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह पक्की की। अब अगले दिन होने वाले फाइनल में शिमला और सोलन की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। कुराश प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रियंका ने ममता को, कनिका ने यशी को, यशस्वी ने पारुल को, खुशबू ने छाया को और संजना ने लुई को हराकर जीत हासिल की। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने तकनीक, फुर्ती और आत्मविश्वास का परिचय दिया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। ऐसे आयोजनों से युवा खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन, आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह जानकारी राज्य निदेशालय के मीडिया प्रभारी चंचल सिंह ठाकुर ने दी।

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