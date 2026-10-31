मंडी: उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

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सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर शनिवार को उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीसी कक्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस एवं राष्ट्रीय संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में शपथ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा देशवासियों के बीच एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने की शपथ भी ली।

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