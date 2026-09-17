{"_id":"6aaba042638c5d7a860ac9dc","slug":"video-charkufari-landslide-mandi-karsog-road-closed-for-two-hours-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: चारकुफरी में भूस्खलन से मंडी-करसोग मार्ग दो घंटे बंद, सड़क पर लगी वाहनों की कतारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी-करसोग मार्ग पर चारकुफरी के पास वीरवार सुबह भूस्खलन होने से यातायात करीब दो घंटे तक बाधित रहा। पहाड़ी से मलबा गिरकर सड़क पर आने के कारण मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इससे मंडी और करसोग की ओर जाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग बंद होने के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई वाहन चालक काफी देर तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। इस दौरान यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। सूचना मिलने के बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। सड़क खुलने के बाद वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो गई। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। मंडी-करसोग मार्ग के कई हिस्से संवेदनशील माने जाते हैं, जहां तेज बारिश के दौरान पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की आशंका रहती है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे बारिश के दौरान संवेदनशील स्थानों पर सावधानी बरतें। बिना जरूरी काम के जोखिम वाले मार्गों पर सफर करने से बचें और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें।

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