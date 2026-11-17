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एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अनित जसवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, जिसमें प्रदेश का युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान, युवा नेता शशिकांत, बीसीसी सुंदरनगर के अध्यक्ष जसवंत ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष हेमंत शर्मा तथा नाचन के अध्यक्ष दीप शर्मा सहित एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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