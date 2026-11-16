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इसी तरह झीड़ी से लिया गया गाय के घी का सैंपल भी गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा। जांच में घी में दूध से प्राप्त फैट के अलावा दूसरे फैट की मौजूदगी पाई गई, जिसके चलते इसे भी सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है। लोहारा से लिए गए पैकेट बंद घी और पनीर के दो सैंपल मिसब्रांडेड पाए गए हैं। पैकेट के बाहर जरूरी चीजें अंकित नहीं थीं।खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आए इन मामलों में शक्कर को अनसेफ घोषित किया जाना सबसे गंभीर है। खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अनसेफ खाद्य पदार्थ को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है।विभागीय आयुक्त एलडी ठाकुर ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग समय-समय पर बाजारों में निरीक्षण और सैंपलिंग करता है। उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है कि वे पैकिंग पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि, सामग्री का विवरण और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस संबंधी जानकारी देखकर ही सामान खरीदें।खाद्य सामग्रियों के 21 सैंपल भरेखाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नेरचौक, डडौर और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के 21 सैंपल भरे हैं। इनमें चावल, दलिया, विभिन्न प्रकार की दालें, नमकीन, दूध और मिल्क पाउडर सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।