{"_id":"6ad74df17f9c0ae9300d178e","slug":"video-aarti-from-seraj-becomes-self-reliant-by-running-a-canteen-through-a-self-help-group-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैंटीन चलाकर आत्मनिर्भर बनीं सराज की आरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी जिला के थुनाग उपमंडल की ग्राम पंचायत उड़ीधार की आरती कुमारी स्वयं सहायता समूह के सहयोग से कैंटीन चलाकर अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। आरती कुमारी सरस्वती स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। समूह के माध्यम से उन्हें थुनाग मिनी सचिवालय में कैंटीन चलाने का अवसर मिला। वर्ष 2024 से वह एक अन्य महिला के साथ मिलकर कैंटीन का संचालन कर रही हैं। इस पहल से दोनों महिलाओं को रोजगार मिला है और वे अपनी आजीविका अर्जित कर रही हैं। आरती ने बताया कि कैंटीन के माध्यम से उन्हें हर महीने लगभग 15 हजार रुपये की आय हो जाती है। इससे वह घर का खर्च चलाने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को भी पूरा करने में सहयोग कर रही हैं। आरती कुमारी ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दो लाख रुपये का ऋण, स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार की ओर से 15 हजार रुपये तथा प्रदेश सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की स्टार्टअप राशि भी मिली है। इन आर्थिक सहयोगों से समूह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में सहायता मिल रही है।

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