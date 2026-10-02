{"_id":"6abf82bff294df5cd50ff08d","slug":"video-video-literary-dialogue-held-in-kullu-litterateurs-honored-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुल्लू में साहित्य संवाद आयोजित, साहित्यकारों को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू और गुरुकुल बहुमुखी शिक्षा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को देवसदन में दूसरा कुल्लू साहित्य संवाद–2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, कविता, आलोचना, लोकसंस्कृति और कला से जुड़े साहित्यकारों एवं रचनाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के पहले सत्र में कवि गणेश गनी की काव्य यात्रा पर परिचर्चा हुई। इस दौरान संभावना प्रकाशन, हापुड़ से प्रकाशित उनके काव्य संग्रह ढालपुर में चिनार का लोकार्पण भी किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे साहित्यकारों ने गणेश गनी के साहित्य और काव्य यात्रा पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर से पहुंचे प्रसिद्ध कवि अग्निशेखर मुख्यातिथि रहे, जबकि लेखक गंगा राम राजी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी साहित्य के आलोचक एवं उपन्यासकार निरंजन देव शर्मा ने की। दूसरे सत्र में साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्यकारों व रचनाकारों को गुरुकुल सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। अग्निशेखर को गुरुकुल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 प्रदान किया गया।

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