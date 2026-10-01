Kullu News: खिलाड़ी असमंजस में, कोचिंग कैंप में भाग लें या दें परीक्षा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसए-1 की परीक्षा बच्चों के अकादमिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण कैंप में शामिल होना भी खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। चयनित खिलाड़ियों को 4 अक्तूबर को भुंतर पहुंचकर कोचिंग कैंप में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।इन प्रतियोगिताओं में 46 का चयनजिलेभर से विभिन्न खेलों के लिए 46 छात्रा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें कुश्ती के 10, खो-खो के 12, कबड्डी के 12 और वॉलीबाल के 12 खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभिभावकों और खिलाड़ियों का कहना है कि परीक्षा और प्रशिक्षण कैंप की तारीखें एक साथ होने से छात्राओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने संबंधित विभाग और स्कूल प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है, जिससे खिलाड़ियों की पढ़ाई और खेल, दोनों प्रभावित न हों।....अभी ध्यान में ऐसा मामला नहीं आया है। यदि इस तरह की समस्या है तो इसका समाधान तलाशने का काम किया जाएगा ताकि बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।-ज्ञान चंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला कुल्लू000