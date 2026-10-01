Kullu News: खिलाड़ी असमंजस में, कोचिंग कैंप में भाग लें या दें परीक्षा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:09 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:09 PM IST
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कुल्लू। राज्य स्तरीय अंडर-14 माइनर खेल प्रतियोगिता के लिए चयनित 56 छात्रा खिलाड़ियों के सामने परीक्षा और प्रशिक्षण कैंप को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। भुंतर में 9 से 11 अक्तूबर तक तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों का 5 से 8 अक्तूबर तक कोचिंग कैंप लगाया जा रहा है। वहीं, स्कूलों में 5, 6 और 7 अक्तूबर को एसए-1 की परीक्षाएं निर्धारित हैं। ऐसे में छात्राओं के सामने परीक्षा देने और प्रशिक्षण कैंप में शामिल होने के बीच असमंजस खड़ा हो गया है।
एसए-1 की परीक्षा बच्चों के अकादमिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण कैंप में शामिल होना भी खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। चयनित खिलाड़ियों को 4 अक्तूबर को भुंतर पहुंचकर कोचिंग कैंप में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
इन प्रतियोगिताओं में 46 का चयन
जिलेभर से विभिन्न खेलों के लिए 46 छात्रा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें कुश्ती के 10, खो-खो के 12, कबड्डी के 12 और वॉलीबाल के 12 खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभिभावकों और खिलाड़ियों का कहना है कि परीक्षा और प्रशिक्षण कैंप की तारीखें एक साथ होने से छात्राओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने संबंधित विभाग और स्कूल प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है, जिससे खिलाड़ियों की पढ़ाई और खेल, दोनों प्रभावित न हों।
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अभी ध्यान में ऐसा मामला नहीं आया है। यदि इस तरह की समस्या है तो इसका समाधान तलाशने का काम किया जाएगा ताकि बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
-ज्ञान चंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला कुल्लू
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एसए-1 की परीक्षा बच्चों के अकादमिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण कैंप में शामिल होना भी खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। चयनित खिलाड़ियों को 4 अक्तूबर को भुंतर पहुंचकर कोचिंग कैंप में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
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इन प्रतियोगिताओं में 46 का चयन
जिलेभर से विभिन्न खेलों के लिए 46 छात्रा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें कुश्ती के 10, खो-खो के 12, कबड्डी के 12 और वॉलीबाल के 12 खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभिभावकों और खिलाड़ियों का कहना है कि परीक्षा और प्रशिक्षण कैंप की तारीखें एक साथ होने से छात्राओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने संबंधित विभाग और स्कूल प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है, जिससे खिलाड़ियों की पढ़ाई और खेल, दोनों प्रभावित न हों।
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अभी ध्यान में ऐसा मामला नहीं आया है। यदि इस तरह की समस्या है तो इसका समाधान तलाशने का काम किया जाएगा ताकि बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
-ज्ञान चंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा जिला कुल्लू
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