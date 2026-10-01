Kullu News: युवा महोत्सव में मंडी कॉलेज ने जीता खिताब

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आयोजन सचिव डॉ. सोम नेगी ने बताया कि ग्रुप-वन की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कुल्लू कॉलेज प्रथम, मंडी द्वितीय और जोगिंद्रनगर तृतीय रहा। पोस्टर मेकिंग में जोगिंद्रनगर प्रथम, करसोग द्वितीय और मंडी तृतीय स्थान पर रहा। क्ले मॉडलिंग में जोगिंद्रनगर ने पहला, मंडी ने दूसरा और एसपीयू मंडी ने तीसरा स्थान हासिल किया।कार्टूनिंग में मंडी कॉलेज प्रथम, बंजार द्वितीय और पनारसा तृतीय रहा। ऑन द स्पॉट पेंटिंग में करसोग कॉलेज प्रथम, बासा द्वितीय और लंबाथाच तृतीय स्थान पर रहा। रंगोली में कुल्लू कॉलेज ने पहला, जोगिंद्रनगर ने दूसरा और करसोग ने तीसरा स्थान हासिल किया। कोलॉज मेकिंग में मंडी कॉलेज प्रथम, सरकाघाट द्वितीय और पनारसा तृतीय रहा।भाषण प्रतियोगिता के हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में कुल्लू कॉलेज के प्रतिभागी प्रथम रहे। अंग्रेजी माध्यम में जोगिंद्रनगर के प्रतिभागी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जबकि हिंदी माध्यम में कुकुमसेरी और मंडी कॉलेज क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।अंग्रेजी वाद-विवाद में करसोग कॉलेज प्रथम, मंडी द्वितीय और सरकाघाट तृतीय रहा। हिंदी वाद-विवाद में जोगिंद्रनगर प्रथम, सरकाघाट द्वितीय और हरिपुर मनाली तृतीय स्थान पर रहा। ग्रुप-टू की सितार वादन प्रतियोगिता में करसोग कॉलेज प्रथम, मंडी द्वितीय और कुल्लू तृतीय रहा। तबला वादन में कुल्लू कॉलेज प्रथम और मंडी द्वितीय रहा। क्लासिकल सोलो में कुल्लू, मंडी और बंजार कॉलेज ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। समापन अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राकेश राणा, सैंज कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुजाता, प्रो. राजेश कुमार, डॉ. सोम नेगी, डॉ. निर्मल चौहान और डॉ. अजय सहित अन्य मौजूद रहे।