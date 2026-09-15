{"_id":"6aa8f250337b1253040d6e27","slug":"video-rohtang-pass-fresh-snowfall-lahaul-spiti-kullu-roads-power-transformers-closed-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतांग सहित लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, बारिश से बढ़ी ठंड; कुल्लू में 12 सड़कें और 10 ट्रांसफार्मर बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह घाटी की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा सहित आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ के फाहे गिरने से क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं, निचले क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बारिश और बर्फबारी के कारण क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। लाहौल-स्पीति के साथ मनाली क्षेत्र में भी बारिश हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मौसम में बदलाव के बाद सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम खराब होने का असर जिला कुल्लू में भी दिखाई दे रहा है। जिले में लोक निर्माण विभाग की 12 सड़कें बंद चल रही हैं। इसके अलावा 10 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। सड़कें बंद होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मौसम साफ होने के बाद बंद सड़कों और बिजली आपूर्ति को बहाल करने का काम तेज होने की उम्मीद है। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी ने सर्दी की दस्तक का अहसास करा दिया है। घाटी में तापमान गिरने के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम के इस बदलाव से पर्यटन क्षेत्रों में बर्फबारी देखने की उम्मीद भी बढ़ी है, हालांकि खराब मौसम के कारण सड़क और बिजली व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है।

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