मनाली के सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप का आगाज

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कुल्लू जिले के मनाली स्थित सोलंग नाला में चार दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी भी आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस प्रतियोगिता के आयोजन से सोलंग नाला एक बार फिर साहसिक खेलों को लेकर चर्चा में है।

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