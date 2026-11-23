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...संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को कुल्लू में भव्य नगर कीर्तन शोभायात्रा निकाली गई। गुरुद्वारा साहिब कुल्लू की सिख सभा की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।नगर कीर्तन रामशिला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ढालपुर स्थित रथ मैदान पहुंचा। पंच प्यारों की अगुवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सजी झांकी शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण रही। महिलाओं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगर कीर्तन में शामिल हुए। पंजाब से पहुंचे सिख समुदाय के लोगों ने पारंपरिक गतका प्रदर्शन कर संगत को आकर्षित किया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान सपना स्वीट्स के संचालक भाई सुरेंद्र शर्मा ने मीठी खीर का प्रसाद वितरित किया। गुरुद्वारा सिख सभा के पूर्व अध्यक्ष 103 वर्षीय सरदार हरबंश सिंह ने भी शोभायात्रा में भाग लिया।आज होगा अखंड पाठ का समापनगुरुद्वारा सिख सभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चावला ने बताया कि मंगलवार को अखंड पाठ का समापन होगा। इसके बाद पंजाब से आए रागी जत्थे शबद-कीर्तन करेंगे और गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। नगर कीर्तन के चलते पुलिस विभाग ने रामशिला से ढालपुर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया। स्कूल बसों, ट्रकों और बड़े वाहनों को फोरलेन बाईपास से जाने की सलाह दी गई, जबकि अन्य वाहनों को बजौरा बाईपास से आवाजाही करने का सुझाव दिया गया, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने।000