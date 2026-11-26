{"_id":"6b081bc110a25b66c10bc721","slug":"video-kullu-women-to-receive-protection-and-legal-assistance-under-one-roof-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: महिलाओं को एक छत के नीचे मिलेगी सुरक्षा और कानूनी सहायता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुल्लू। महिलाओं को सुरक्षा, कानूनी सहायता और परामर्श की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विकास खंड कुल्लू के मौहल में जेंडर रिसोर्स सेंटर (जीआरसी) का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी कुल्लू लक्ष्मीचंद शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि मिशन कार्यकारी नीरज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल्लू खंड के विभिन्न क्लस्टरों के पदाधिकारियों, सीआरपी, वीओ और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 150 महिलाओं ने भाग लिया। मिशन कार्यकारी नीरज शर्मा ने बताया कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना है। इससे महिलाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी।

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