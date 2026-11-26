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कुल्लू: पहाड़ी सांझ में लोक संस्कृति के रंगों ने मोहा मन
अटल सदन में हिमाचली लोक संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक कलाओं की खुशबू बुधवार को बिखरी। सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी सांझ में लोकगीतों और लोकनृत्यों ने दर्शकों को हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर श्याम महंत ने की। इसके बाद चमन, दिनेश, भास्कर, विजय, सनी, दीप, विशाल, अनुष्का, अर्पिता और करिश्मा ने सामूहिक हिमाचली गीत प्रस्तुत किया। संजय पुजारी, जीवन बुडाल, लाल सिंह, ट्विंकल और रोजी ने पारंपरिक लोकगीतों से समां बांधा। धर्मेंद्र शर्मा की गायकी और रेखा ठाकुर, मोहिनी, सुष्मिता, शबू, कनिका व मीनाक्षी के समूह नृत्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। इस दौरान संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन, कार्यक्रम प्रभारी एवं उपाध्यक्ष कंवर वीरेंद्र सिंह, संरक्षक मंडल सदस्य राजेंद्र सूद व युवराज बौध, महासचिव अतुल गुप्ता, वित्त सचिव जोगिंद्र ठाकुर, भंडार प्रभारी तिलक राज चौधरी, सचिव मोनिका सागर, मंजू लता शर्मा, यशोदा शर्मा व हितेश गोगी, प्रचार-प्रसार प्रभारी सुंदर श्याम, लोकनृत्य प्रभारी सीमा शर्मा, प्रचार-प्रसार सह-प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा, मौजूद रहे।
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