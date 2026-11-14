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कुल्लू: पेंशनर बोले- लंबित वित्तीय लाभ और महंगाई भत्ता जारी करे सरकार
पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी है। जिला मुख्यालय ढालपुर में शनिवार को पेंशनरों ने पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक प्रदर्शन कर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित वित्तीय लाभ और महंगाई भत्ता जारी करने की मांग उठाई।
समिति के महासचिव राम शरण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों के हित में पहले लिए गए फैसलों को लागू करने में आनाकानी कर रही है। पेंशनरों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सरकारी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। उन्हें अपने ही वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
राम शरण शर्मा ने मांग की कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित सेवानिवृत्ति लाभ जल्द जारी किए जाएं। इसके साथ ही 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता और वर्षों से लंबित एरियर का भुगतान भी किया जाए।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए श्रेणी के आधार पर अलग-अलग नियम बनाए जा रहे हैं, जो न्यायसंगत नहीं हैं। सभी पेंशनरों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और उनके लंबित वित्तीय मामलों का समाधान किया जाना चाहिए।
समिति के महासचिव ने कहा कि यदि सरकार 17 नवंबर तक पेंशनरों के हित में फैसला नहीं लेती है तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें 18 विभिन्न पेंशनर संगठनों के करीब 15 हजार पेंशनर शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को विवश हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
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