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Kullu News: नग्गर में सजी ‘मनाली एग्जिबिट-2’ कला प्रदर्शनी

Sat, 14 Nov 2026 04:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 04:08 PM IST
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Manali Exhibit-2 art exhibition held in Naggar
नग्गर (कुल्लू)। अंतरराष्ट्रीय रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट नग्गर में शनिवार को उशारी आर्ट की ओर से तीन दिवसीय ‘मनाली एग्जिबिट-2’ कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। दिल्ली की रेवती मौर्य की क्यूरेटरशिप में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन रोरिक ट्रस्ट की रूसी क्यूरेटर लारिसा सुरगिना ने किया। इसमें देशभर के 42 प्रतिभाशाली कलाकारों की करीब 65 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।
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प्रदर्शनी में आरव रावल, अलीशा अग्रवाल, अलका चौहान, अपूर्वा डिंगर सक्सेना, भगवती चौधरी, दीपक सिंह सिसोदिया, दीप्ति शर्मा, धैर्य पटवारी, दिव्या राणावत, दुर्गा वर्मा, गुरमीत, हिल्लोल सेन, हिरल, कंचन पोतलिया, ममता माथुर, मिनिषा कोलेकर, नेहा छाबलोत, पारुल घाघड़ा सहित कई कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। क्यूरेटर रेवती मौर्य ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य उभरते और स्थापित कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। प्रदर्शनी 15 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस अवसर पर सहायक रूसी क्यूरेटर दामित्रि सुरगिन आदि उपस्थित रहे। संवाद
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