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Kullu News: गोभक्ति की आड़ में पाखंड पर किया करारा व्यंग्य

Sat, 14 Nov 2026 03:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 03:53 PM IST
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A sharp satire on hypocrisy under the guise of cow devotion
जौली में एक गोभक्त से भेंट नाटक का किया मंचन
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। ग्राम पंचायत मौहल के रणपाल स्थित नैना देवी महिला मंडल जौली में रेनबो थियेटर एंड आर्ट क्लब बदाह के कलाकारों ने प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना ‘एक गोभक्त से भेंट’ पर आधारित नाटक का मंचन किया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने धर्म, राजनीति और गो-रक्षा के नाम पर समाज में व्याप्त पाखंड और दोहरे चरित्र को व्यंग्यात्मक अंदाज में उजागर किया।

हरिशंकर परसाई की यह चर्चित रचना आस्था, जीव-दया और धर्म की आड़ में स्वार्थ साधने वाली मानसिकता पर तीखा प्रहार करती है। रेलवे स्टेशन पर लेखक और एक तथाकथित स्वामी के बीच हुई मुलाकात के प्रसंग को मंच पर जीवंत करते हुए कलाकारों ने अंधविश्वास, अतार्किक सोच और धार्मिक आडंबरों कटाक्ष किया। नाटक में जतिन, दीपांकुर, अक्षिता, रेणुका, इतिआशा, अभिनव, महेंद्र सिंह और इशिता सहित अन्य कलाकारों ने अभिनय किया। प्रभावशाली संवादों और व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। नाटक की विषयवस्तु और कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा। आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों और महिला मंडल के सदस्यों ने भी प्रस्तुति की प्रशंसा की। संवाद
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