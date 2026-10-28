{"_id":"6ae1c0608ffc8817e905da6f","slug":"video-dharamshala-under-19-state-athletics-meet-seema-kumari-message-to-players-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला में सीमा कुमारी ने खिलाड़ियों को दिया सफलता का मंत्र, बोलीं- देश के लिए मेडल जीतने के पीछे 10-12 साल की मेहनत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। यह संदेश एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली धाविका सीमा कुमारी ने धर्मशाला में आयोजित अंडर-19 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट के दौरान खिलाड़ियों को दिया। कार्यक्रम में मंच से अपनी बात रखते हुए सीमा कुमारी ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतने के पीछे एक दिन की मेहनत नहीं होती, बल्कि इसके लिए 10 से 12 वर्षों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे लंबे समय का संघर्ष, समर्पण और नियमित अभ्यास होता है। सीमा कुमारी ने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करें। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और लगन बेहद जरूरी हैं। खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के प्रति गंभीर रहना चाहिए और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। खेल में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्मशाला में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे आयोजनों में अनुभवी और सफल खिलाड़ियों के अनुभव नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। सीमा कुमारी का संदेश भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण रहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए वर्षों की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण जरूरी है।

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