{"_id":"6ae1a84bf1bcd3a3ba0733b3","slug":"himachal-pradesh-diwali-school-holidays-bhai-dooj-2026-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में दिवाली की छुट्टियां: घर लौटने की तैयारी, त्योहार की रौनक और स्कूलों में अवकाश का पूरा कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों का मौसम आते ही घरों में रौनक बढ़ने लगती है। बाजारों में खरीदारी की चहल-पहल, घरों में साफ-सफाई और अपनों के साथ त्योहार मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नौकरी, पढ़ाई या दूसरे कामों के कारण घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए दिवाली का समय खास होता है। ऐसे में छुट्टियों का कार्यक्रम उनकी यात्रा और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय की योजना बनाने में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के अवसर पर स्कूलों में पांच दिन का अवकाश निर्धारित होने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्कूल 6 नवंबर से 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को त्योहार मनाने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दिवाली 8 नवंबर 2026 को है। विज्ञापन

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त्योहार और परिवार के लिए मिलेगा समय

स्कूलों की छुट्टियां केवल पढ़ाई से छोटा-सा विराम नहीं होतीं, बल्कि बच्चों और परिवारों के लिए साथ समय बिताने का मौका भी होती हैं। दिवाली पर घरों की सजावट, दीप जलाने, पूजा-पाठ और पारिवारिक मेल-मिलाप जैसी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी रहती है। लगातार अवकाश होने से परिवार अपनी सुविधा के अनुसार त्योहार की तैयारियां कर सकते हैं। हिमाचल के कई लोग रोजगार और पढ़ाई के सिलसिले में अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहते हैं। त्योहारों के दौरान घर लौटने की इच्छा रखने वाले लोग अक्सर पहले से यात्रा की योजना बनाते हैं। ऐसे में स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टियों की जानकारी यात्रा की तारीख तय करने में उपयोगी साबित होती है।

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भैया दूज पर महिला कर्मचारियों को अवकाश

दिवाली के बाद भैया दूज का त्योहार भी हिमाचल में विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं और परिवारों में आपसी मेल-मिलाप का माहौल रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अवकाश निर्धारित है। इससे पात्र महिला कर्मचारियों को त्योहार से जुड़ी पारिवारिक परंपराओं में शामिल होने के लिए समय मिल सकता है। हालांकि, अवकाश की पात्रता और लागू नियमों की पुष्टि संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से करना उचित रहेगा।

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त्योहार के दौरान यात्रा की योजना भी अहम

दिवाली के समय बसों और अन्य परिवहन साधनों में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, खासकर उन मार्गों पर जहां लोग दूसरे राज्यों या बड़े शहरों से अपने घरों की ओर आते हैं। ऐसे समय में यात्रा से पहले बसों की उपलब्धता, समय-सारणी और टिकट की जानकारी लेना उपयोगी रहता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सेवाओं या अतिरिक्त बसों से संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। यात्रा की योजना समय रहते बनाने से त्योहार के दौरान होने वाली संभावित असुविधा कम की जा सकती है।

छुट्टियों का कैलेंडर पहले देखना क्यों जरूरी?

त्योहारों के दौरान स्कूलों, कार्यालयों और परिवहन सेवाओं का कार्यक्रम अलग-अलग हो सकता है। इसलिए किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है। स्कूलों के मामले में शिक्षा विभाग या विद्यालय प्रशासन से छुट्टियों की पुष्टि की जा सकती है। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग के लागू अवकाश नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।