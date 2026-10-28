{"_id":"6ae1796ac64c556361031a1e","slug":"karwa-chauth-2026-price-hike-bangles-puja-thali-dharamshala-kangra-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल प्रदेश: करवाचौथ पर महंगाई की मार, मेटल की चूड़ियां 25% तक महंगी; बजट के विकल्प तलाश रहीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ पर चांद के दीदार से पहले ही महंगाई महिलाओं को तारे दिखा रही है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखे जाने वाले इस व्रत में चूड़ियों की खनक और सोलह शृंगार का खास महत्व है, लेकिन इस बार शृंगार सामग्री की बढ़ती कीमतों ने खरीदारी का बजट बिगाड़ दिया है। विज्ञापन



धर्मशाला और कांगड़ा जिले के अन्य बाजारों में शृंगार सामग्री के दाम 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं, जबकि मेटल की चूड़ियां करीब 25 प्रतिशत तक महंगी हो गई हैं। ऐसे में महिलाएं त्योहार की परंपरा और अपनी पसंद के साथ जेब का हिसाब भी लगा रही हैं। बाजार में कांच की चूड़ियों के सेट 50 से 500 रुपये तक मिल रहे हैं, जबकि मेटल की चूड़ियों के सेट की कीमत 150 से 1000 रुपये तक है। वहीं, करवाचौथ की पूजा के लिए थाली के सेट 250 से 400 रुपये तक उपलब्ध हैं। बढ़ती कीमतों के बीच महिलाएं ऐसे डिजाइन भी पसंद कर रही हैं, जिन्हें त्योहार के बाद अन्य अवसरों पर भी पहना जा सके। विज्ञापन



उल्लेखनीय है कि शृंगार सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खरीदारी पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं अपनी पसंद के सामान के साथ उसकी कीमत की तुलना भी कर रही हैं। कोई कांच की चूड़ियों को प्राथमिकता दे रही है तो कोई बजट के अनुसार मेटल की चूड़ियों के डिजाइन तलाश रही है। दुकानदार भी ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए अलग-अलग कीमतों में विकल्प उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला और कांगड़ा जिले के अन्य बाजारों में शृंगार सामग्री के दाम 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं, जबकि मेटल की चूड़ियां करीब 25 प्रतिशत तक महंगी हो गई हैं। ऐसे में महिलाएं त्योहार की परंपरा और अपनी पसंद के साथ जेब का हिसाब भी लगा रही हैं। बाजार में कांच की चूड़ियों के सेट 50 से 500 रुपये तक मिल रहे हैं, जबकि मेटल की चूड़ियों के सेट की कीमत 150 से 1000 रुपये तक है। वहीं, करवाचौथ की पूजा के लिए थाली के सेट 250 से 400 रुपये तक उपलब्ध हैं। बढ़ती कीमतों के बीच महिलाएं ऐसे डिजाइन भी पसंद कर रही हैं, जिन्हें त्योहार के बाद अन्य अवसरों पर भी पहना जा सके।उल्लेखनीय है कि शृंगार सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खरीदारी पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं अपनी पसंद के सामान के साथ उसकी कीमत की तुलना भी कर रही हैं। कोई कांच की चूड़ियों को प्राथमिकता दे रही है तो कोई बजट के अनुसार मेटल की चूड़ियों के डिजाइन तलाश रही है। दुकानदार भी ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए अलग-अलग कीमतों में विकल्प उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

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शृंगार सामग्री और चूड़ियों की कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद वह मुनाफा कम करके ग्राहकों को पुराने दामों के आसपास सामान उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही हूं। - सोनम बंसल, कचहरी बाजार धर्मशाला की दुकानदार



मेटल की चूड़ियों की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत तक उछाल आया है। इसके चलते मेटल की चूड़ियों की तुलना में कांच की चूड़ियों की अधिक वैरायटी लेकर आई हूं, ताकि ग्राहकों को अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी का विकल्प मिल सके। - पूजा डढवाल, जवाली की दुकानदार



महंगाई के बावजूद करवाचौथ को लेकर उत्साह

बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद महिलाओं में करवाचौथ को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। नवविवाहिता ममता देवी ने बताया कि वह खरीदारी कर चुकी हैं और करवाचौथ को लेकर उत्साहित हैं। वहीं, रोशनी देवी ने कहा कि त्योहार की तैयारियां पूरी हैं और वह पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ निर्जला व्रत रखेंगी।