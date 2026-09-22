{"_id":"6ab29d0a6880c835570c19dc","slug":"video-dharamshala-message-of-nutrition-conveyed-through-traditional-dishes-and-rangoli-in-raehan-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: रैहन में पारंपरिक व्यंजनों और रंगोली से दिया पोषण का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाल विकास परियोजना नूरपुर के वृत छत्तर (रैहन) में कुपोषण दूर करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के मकसद से नौवें राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृत्त पर्यवेक्षिका किरण बाला के नेतृत्व में 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अनाजों, दालों और हरी पत्तियों से एक आकर्षक रंगोली बनाई। पतरोड़, कद्दू का हलवा, घिया बर्फी, खिचड़ी और बबरू जैसे पौष्टिक स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। इस पहल के जरिये ग्रामीणों को संदेश दिया गया कि सेहत का असली खजाना महंगे विकल्पों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली पारंपरिक फसलों में ही छिपा है।

... और पढ़ें