{"_id":"6b014e2cc395bbffcb0e5ef3","slug":"video-cm-sukhvinder-singh-sukhu-inaugurated-the-it-park-in-chaitru-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चैतड़ू में सीएम सुक्खू ने किया आईटी पार्क का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के चैतड़ू में एक नए आईटी पार्क का लोकार्पण किया। यह एसटीपीआई इन्क्यूबेशन फैसिलिटी गगल एयरपोर्ट के समीप स्थित है। यह केंद्र हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और कांगड़ा जिले का पहला इन्क्यूबेशन सेंटर है। इस आईटी पार्क को लगभग 18.29 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह सुविधा कुल दो एकड़ भूमि पर विकसित की गई है। चार मंजिला यह केंद्र 35,602 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 इन्क्यूबेशन सीटें उपलब्ध हैं। प्रबंधकीय केबिन और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी केंद्र में मौजूद हैं। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जैसी प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं भी यहां दी गई हैं। इस पहल से निचले हिमाचल के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लगभग 600 से 800 युवाओं को अपने ही क्षेत्र में लाभ मिलने का अनुमान है। यह स्थानीय स्तर पर आईटी स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। साथ ही, डिजिटल इनोवेशन को भी प्रोत्साहित करेगा।

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