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शनिवार को विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि एक नवंबर 2026 तक योजना के लिए कुल 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए थे।इनमें से 7,69,185 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने की प्रमुख वजह योजना के नियमों में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित किया जाना है। इस आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में आवेदक महिलाएं योजना की पात्रता पूरी नहीं कर सकीं। शेष पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। जिलावार आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला आवेदन निरस्त होने के मामले में सबसे आगे है।किन्नौर में सबसे अधिक लंबित आवेदन हैं। यहां 2,158 आवेदन अभी लंबित हैं, जबकि पांगी में 1,192 और डोडरा क्वार में 215 आवेदन लंबित हैं। कांगड़ा में 806 तथा काजा में 28 आवेदन लंबित हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 4,408 आवेदन अभी स्वीकृति या अस्वीकृति के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।