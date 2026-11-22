ऊना जिले के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क से हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। इस परियोजना में देश की 32 फार्मा कंपनियों ने निवेश करने के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी दी। 2,071 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का व्यावसायिक संचालन 31 मार्च 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य है। परियोजना के पूरी तरह शुरू होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें 80 प्रतिशत यानी लगभग 16 हजार पद हिमाचल के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।

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पहले चरण में 12 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें 9600 पद स्थानीय युवाओं के लिए होंगे। युवाओं को उद्योग की जरूरत के मुताबिक तैयार करने के लिए तकनीकी संस्थानों में फार्मा से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। एक नवंबर 2026 तक परियोजना का 15 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पानी की आपूर्ति का 97, बिजली का 25 प्रतिशत व 1,000 बीघा भूमि का समतलीकरण पूरा किया जा चुका है।