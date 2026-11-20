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कांगड़ा: BBMB एरियर मामले में जीत पर मुख्यमंत्री सुक्खू का अभिनंदन, जयसिंहपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जताई खुशी
बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के एरियर मामले में जीत हासिल करने पर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का अभिवादन स्वीकार किया।
इस दौरान जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बीबीएमबी एरियर मामले में मिली जीत पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का सम्मान किया।
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