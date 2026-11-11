{"_id":"6af4a19374cbfc20650dc232","slug":"video-tractor-trolley-loaded-with-steel-rods-overturns-near-morsu-driver-injured-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो:मोरसू के पास सरिया से लदी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, चालक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। सदर थाना के तहत मोरसू के समीप बुधवार रात करीब सात बजे सरिया से लदी एक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए भोटा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक सरिया लेकर जा रहा था। मोरसू के पास अचानक ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर पलट गई हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हल्का जाम लग गया। एसपी बलवीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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