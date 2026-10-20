{"_id":"6ad7391f5b0c01b0fb027fe1","slug":"video-mla-captain-ranjeet-singh-honored-asha-workers-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुजानपुर: विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुजानपुर: विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित
विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने मंगलवार को दशहरे के अवसर पर सुजानपुर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि के लिए विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधायक ने विधानसभा में उनकी मांग उठाने के साथ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात करवाने में भी भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने नगर परिषद सुजानपुर की अध्यक्ष नीलम धीमान को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।