{"_id":"6af6e0804d0c59fa2d05227a","slug":"video-maharishi-dayanand-saraswati-202nd-jayanti-shobhayatra-hamirpur-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"महर्षि दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती पर हमीरपुर में निकाली शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महर्षि दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को आर्य समाज हमीरपुर की ओर से शहर में शोभायात्रा निकाली गई। इसके साथ ही आर्य समाज के तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में आर्य समाज के सदस्यों, विद्यार्थियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन के साथ हुई। इसके बाद भजन-कीर्तन और उपदेश का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के बाद स्वामी दयानंद चौक से आर्य समाज भवन तक शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में आर्य समाज के सदस्यों के साथ डीएवी विद्यालय के विद्यार्थियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और उनके बताए आदर्शों को याद किया। डीएवी हमीरपुर के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों का अनुसरण करता है। इस अवसर पर योगराज नंदा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आर्य समाज का तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव भी इस आयोजन के साथ शुरू हो गया है।

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