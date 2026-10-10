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हमीरपुर: 13 को रंगस पुल पर स्वर्ण न्याय यात्रा का स्वागत करेगी राजपूत कल्याण सभा
राजपूत कल्याण सभा की जिला कार्यकारिणी ने 13 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश में निकाली जा रही स्वर्ण न्याय यात्रा के हमीरपुर जिले में प्रवेश पर रंगस पुल पर स्वागत करने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष जोगिंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभा के सदस्यों और सामान्य वर्ग के लोगों से दोपहर दो बजे रंगस पुल पहुंचने का आह्वान किया। सभा के पदाधिकारी यात्रा के आयोजकों और राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का स्वागत करेंगे। इसके बाद शाम को सभा के पदाधिकारी और सदस्य गांधी चौक पर आयोजित मशाल जुलूस में भी भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर सकलानी और विपन अत्री, उपाध्यक्ष धर्म सिंह ठाकुर, संरक्षक यशपाल मनहास, संजीव बंटी, रवि ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, महेंद्र भारद्वाज, महासचिव अजय रानोट, कैप्टन सतीश, सूबेदार जीत, सुरेश शर्मा, परवीन लक्की, ओम प्रकाश, स्वरूप ठाकुर और राजेश कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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