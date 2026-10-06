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हमीरपुर: खो-खो प्रतियोगिता में जीसी जुखाला ने जीसी कंडाघाट को हराया
गौतम कॉलेज हमीरपुर में आयोजित इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। दिनभर चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे खेल मैदान में रोमांच का माहौल बना रहा। दूसरे दिन हुए मुकाबलों में जीसी जुखाला ने जीसी कंडाघाट को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद जीसी नाहन और जीसी अर्की के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जीसी नाहन विजेता रहा। वहीं जीसी घुमारवीं और जीसी संजौली के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में जीसी संजौली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। जीसी रामपुर और जीसी पांवटा साहिब के बीच खेले गए मुकाबले में जीसी रामपुर ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे। फाइनल के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसी अवसर पर प्रतियोगिता का समापन समारोह भी आयोजित होगा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन विजेता टीम के लिए खिताबी मुकाबला मुख्य आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा।
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