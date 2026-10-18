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हमीरपुर के डिडवीं टिक्कर में दुर्गा वाहिनी का शक्ति संचलन, 200 से अधिक युवतियों ने लिया जन जागरण का संकल्प

Ankesh Dogra

Updated Sun, 18 Oct 2026 05:26 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 05:26 PM IST







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हमीरपुर जिले के डिडवीं टिक्कर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी ने शक्ति संचलन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 200 से अधिक युवतियों ने पथ संचलन किया और सशक्त, सजग तथा साक्षर समाज बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति की जिला बौद्धिक प्रमुख नीलम नंदा सहित कई वक्ताओं ने युवतियों की सामाजिक भूमिका पर विचार रखे। ... और पढ़ें

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