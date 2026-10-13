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हमीरपुर: भोटा में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल गांधी और सांसद अंगोमचा के पुतले जलाए

Tue, 13 Oct 2026 08:52 AM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:52 AM IST
bjp mahila morcha protest bhota rahul gandhi angomcha effigies burnt
महिलाओं के सम्मान और छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को भोटा बाजार में प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोईजम के पुतले जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले में जवाबदेही तय करने और संबंधित सांसद को पद से हटाने की मांग उठाई। भाजपा महिला मोर्चा जिला हमीरपुर की अध्यक्ष अर्चना चौहान की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, नादौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मौके पर पुलिस कर्मी भी तैनात रहे। पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफेसर रह चुके सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजम पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। अग्निहोत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मांग की कि संबंधित सांसद को पार्टी और सांसद पद से हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और पीड़ित छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े गंभीर मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं मोरसू बीडीसी सदस्य राजेश कुमार मांगा, मोरसू सुल्तानी पंचायत प्रधान रचना कुमारी, नगर पंचायत भोटा की पूर्व अध्यक्ष सपना सोनी, पार्षद अश्विनी सोनी, समिति सदस्य विनोद धीमान और पंकज सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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