{"_id":"6ac5eba197b5b6e8bc041ed3","slug":"video-ayurvedic-medical-camp-hamirpur-50-people-benefited-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, 50 से अधिक लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्रों से 50 से अधिक लोग पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच करवाई। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया और उनकी समस्याओं के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। शिविर में पीठ दर्द, पेट दर्द, खांसी और जुकाम जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोग पहुंचे। इसके अलावा अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर भी लोगों ने चिकित्सकों से सलाह ली। चिकित्सकों ने मरीजों को उनकी समस्या के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े उपचार और सावधानियों की जानकारी दी। आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर की चिकित्सा अधीक्षक वनीता शर्मा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिकित्सकीय सलाह लेने का अवसर मिलता है। साथ ही आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के बारे में भी जानकारी दी जाती है। वनीता शर्मा ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी इस तरह के चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

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