कांगड़ा: 'गोल्डन गर्ल्स' का धर्मशाला में भव्य स्वागत, ढोल-नगाड़ों के बीच गूंजा चैंपियन बेटियों का नाम

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20वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा और साथी खिलाड़ी ज्योति ठाकुर व भावना का धर्मशाला में जोरदार स्वागत किया गया। साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र पहुंचने पर युवा खिलाड़ियों और बच्चों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं। ढोल-नगाड़ों, डीजे और आतिशबाजी के बीच खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए स्थायी नौकरी की मांग भी उठाई।

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